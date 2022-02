Polițist la spital după ce a fost implicat într-un accident de circulație Accident rutier astazi, pe DJ 592, in județul Timiș. Conform informațiilor oferite de IPJ, un barbat de 57 de ani care conducea dinspre Sacoșu Turcesc nu s-a asigurat corespunzator la intersecția cu DC 162 și a intrat in coliziune cu mașina condusa de un barbat in varsta de 30 de ani care se deplasa regulamentar […] Articolul Polițist la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

