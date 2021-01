Polițist înjunghiat de un bărbat pe stradă Un polițist a fost injunghiat marți seara de un barbat care a refuzat sa se legitimeze. Acesta a fugit apoi, iar oamenii legii au tras doua focuri de arma. Barbatul a fost prins in cele din urma pe faleza din Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanța , marți seara, polițiștii din Eforie au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe o strada din Eforie Nord, un barbat s-ar manifesta violent și ar fi recalcitrant. La fața locului s-a deplasat un echipaj format din doi polițiști, care a incercat sa il legitimeze pe barbat. Acesta a refuzat, devenind violent și agitat, moment in care polițiștii au incercat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistul ranit in Eforie Nord a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, la acest moment fiind constient si stabil. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, dosarul fiind instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un echipaj de poliție a fost solicitat prin 112 sa intervina, marți noapte, pentru aplanarea unui scandal izbucnit pe strada Margaretei din Eforie Nord, scrie site-ul FocusPress. Intervenția s-a soldat cu injunghierea in abdomen a unui polițist, care a fost transportat conștient la spital. Agresorul,…

- Un polițist din Constanța a fost injunghiat pe strada, in Eforie Nord, de un barbat recalcitrant, pe care incerca sa il imobilizeze. Polițiștii au fost chemați pentru ca individul facea scandal și era violent.

- Politistii din cadrul Politiei Eforie s-au deplasat pe strada Margaretei in urma unui apel prin 112, acolo unde avea loc un scandal. Oamenii legii au identificat un individ recalcitrant, caruia i-au cerut sa se legitimeze. Respectivul a refuzat, asa ca au incercat sa il imobilizeze, moment in care respectivul…

- Potrivit politistilor, un autoturism care circula pe strada A.I. Cuza, din Craiova, al carui conducator l-a abandonat ulterior și ar fi parasit locul accidentului, a intrat in coliziune cu un autoturism al carui conducator, un barbat de 33 de ani, din Craiova, intenționa sa vireze stanga pe strada…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost impuscat in picior, vineri seara, de politisti dupa ce masina se afla, alaturi de alte 5 persoane, nu a oprit la semnalele agentilor pe raza localitatii Valenii de Munte, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut, dupa ce a refuzat sa opreasca a semnalul politistilor care efectuau un control dupa ora 23:00, cand se poate circula numai cu motive intemeiate, i-a amenintat pe oamenii legii si a refuzat ca poarte masca de protectie in spatiul public. Barbatul a amenintat…

- Reținut de polițiști dupa ce a incercat sa ascunda accidentul pe care l-a provocat. NU are nici permis! Un tanar de 20 de ani, care nu poseda permis de conducere, si un barbat de 27 de ani, au fost retinuti de politistii rutieri dupa ce ar fi incercat sa ascunda un accident rutier. In dimineata zilei…