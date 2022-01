Un politist de la o sectie rurala din judetul Buzau a ajuns in atentia sefilor sai dupa ce ar fi incercat sa intretina relatii sexuale cu o prostituata, dar fara sa plateasca. Agentul era imbracat in uniforma, desi se afla in timpul liber. Acesta era insotit de un prieten care s-a recomandat si el a fi politist. Tanara a sunat la 112, dupa ce intre cei doi clienti si prietenii pe care i-a chemat in ajutor a izbucnit un adevarat scandal.Politistul in varsta de 36 de ani locuieste in Ramnicu Sarat si lucreaza la o sectie de politie rurala. Dupa ce a iesit din tura, in noaptea de 12 spre 13 ianuarie,…