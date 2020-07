Polițist în spital după ce a primit un pumn când era în zona complexului studențesc din Timișoara Un polițist a ajuns la spital dupa ce a primit un pumn in fața. Incidentul s-a petrecut, in urma cu trei zile, in jurul orei 16,00 pe strada Daliei din Timișoara, in zona complexului studențesc. Barbatul in varsta de 52 de ani, agent la Poliția Vanju Mare, era in timpul liber și a fost […] Articolul Polițist in spital dupa ce a primit un pumn cand era in zona complexului studențesc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

