- “6 Days” de la Mahmut Orhan și Colonel Bagshot e pe primul loc saptamana aceasta in VIRGIN RADIO HOT 40. Duminica aceasta am pus in ordine primele 40 de piese in VIRGIN RADIO HOT 40! Ca in fiecare saptamana, tu ne-ai ajutat sa ordonam piesele clasamentului Virgin Radio Romania. Pana duminica urmatoare,…

- Andrei Niculae a blocat din nou whatsapp-ul Virgin Radio Romania impreuna cu ascultatorii! Intreabarea zilei a fost: „Ce personaj roman ar trebui sa aiba o statuie de ceara?”, iar raspunsurile au fost cu gramada! Alex Timisoara: Gigi Becali cu siguranta Mihaela Targoviste: Pe Nadia Comaneci.. nu cred…

- Andrei Niculae si-a deschis taraba in piata din mintea lui si le-a cerut ascultatorilor Virgin Radio Romania sa ii spuna ce au prins casa de vanzare si care e pretul obiectelor. In aplauze mentale… lista este aici: Andrei Niculae – Dragostea pentru o femeie… fara pret. Camelia Chenciu – 250 lei pantofi…

- Piesa lui Tranda, “SxPB” a incins atmosfera in studio cu versurile wild și #boom. Intregul moment s-a auzit la Virgin Radio Romania și s-a vazut live pe pagina noastra de Facebook. In timp ce baieții de la matinal i-au facut galerie, Tranda ne-a incantat cu piesa “SxPB” de pe albumul Constangeles, album…

- Vineri s-a aflat CSAUD la Virgin Radio Romania! Zgomotul care in ultimele saptamani a inebunit Romania s-a elucidat vineri dimineața, in direct la Virgin Tonic. Marius ne-a luat banii! Și așa s-a produs zgomotul pe care el l-a identificat corect: Am dat 5.000EURO azi la CSAUD. Dar surprizele la Virgin…

- Vineri a fost ziua cea mare in care in sfarșit s-a ghicit care este zgomotul a carui origine a fost cautata de o țara intreaga in ultimele saptamani. Dupa sute de raspunsuri greșite, indicii noi și raspunsuri tot mai apropiate de varianta corecta, vineri, Marius din București a ghicit CSAUD și a caștigat…

- Pagina de Facebook a Lidl Romania a depașit 2.000.000 de fani, astfel ca reprezentanții companiei au recrutat o echipa responsabila cu distracția, mulțumirile și premiile: Departamentul 2 Milioane+ . Pe 16 aprilie, incepand de la prima ora a dimineții, Departamentul 2.000.000+ va fi la dispoziția utilizatorilor…

- Am facut tot ce-am putut sa te ajutam sa ne iei marele premiu la CSAUD, dar prietenii de la KFC ne-au convins ca mai avem muuulte alte lucruri de facut. Așa ca le facem impreuna. Așa ca ne-am hotarat și declaram ziua de vineri 13, zi cu noroc la KFC! Dam sfoara-n țara cum in... View Article