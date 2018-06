Stiri pe aceeasi tema

- Felul unic in care și-a facut apariția o tanara din Targu Jiu in fața unui juriu al unui show de fashion i-a adus acesteia numai cuvinte de lauda. Cu un “chip” de iepure pe cap, asa si-a facut Silvia Oana Popescu aparitia in platoul emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”, difuzata de postul…

- Interpreta de muzica populara Olguta Berbec isi va relua activitatea in cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului" din Targu Jiu. In ultimii doi ani, artista s-a aflat in concediu de maternitat...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus miercuri, referitor la cererea procurorilor in cazul sau de condamnare cu executare, ca procurorii cer mai ales in cazul persoanelor pe care le "apreciaza". "Procurorii asa cer, mai ales pentru persoanele pe care le "apreciaza" foarte mult. Am trei acuzatii ca as…

- Comisia speciala pentru legile justitiei va incepe, marti, sa voteze modificarile la Codul Penal, printre amendamente regasindu-se cel care prevede ca pedepsele pana la trei ani se executa la domiciliu sau cel care prevede ca persoanele care divulga informatii in cursul urmaririi penale pot primi pana…

- Salariatii CEO prinsi bauti la serviciu vor fi dati afara, fara drept de apel, a anuntat conducerea companiei, la un post TV local. In noul CCM este prevazuta concedierea celor care au peste 0,4 mg/l alcool pur in aerul expirat sau 0,8 in sange. In acest sens, administratia CEO a achizitionat…

- Managerul spitalului din Targu Jiu le-a pus gand rau medicilor. Va verifica daca stau pe Facebook in timpul garzilor. Gigel Capota a explicat ca va convoca, in aceste zile, Consiliul de etica, pentru a verifica activitatea doc...