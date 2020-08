Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Rezina a fost retinut in flagrant de ofiterii Directiei Generale Teritoriale Nord a CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de corupere pasiva. Acesta ar fi estorcat 1500 de lei de la un barbat ca sa nu-l sanctioneze pentru injuriile aduse unui…

- Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean, de 33 de ani, care a oferit unui agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești au retinut pentru 24 de ore, la data de 7 iulie, un barbat cercetat pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la data de 2 iulie, in jurul orei 7.30,…

- Un politist este considerat erou de catre conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, pentru ca a prins un talhar care a deposedat o femeie de poseta ei. Fapta s-a petrecut pe o strada din municipiul Targu Jiu.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 9 iunie 2020, a inculpatului Craciunescu Adrian, ofițer de poliție judiciara in cadrul Inspectoratului de poliție al…

- Ionut este unul dintre beneficiarii Centrului Social „Maria Ward“ Radauti. Acolo si-a exprimat visul de a deveni politist, iar voluntarii Centrului i-au pregatit o supriza impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava.

- Un barbat in varsta de 38 de ani se afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce ii dadea 3.200 lei mita unui agent de politie pentru ca acesta sa nu-i intocmeasca dosar penal pentru infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.…