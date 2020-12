Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist, in varsta de 33 de ani, a fost gasit impușcat in cap, intr-o mașina care se afla in zona balții Tunari din Otopeni. Jurnalistul Digi24 Cristi Popa a ajuns la fața locului și relateaza ca polițistul a fost gasit de un șofer, care a vazut mașina trasa pe dreapta și a oprit sa vada daca este…

- O mașina Tesla, care fusese furata in Norvegia, in valoare de 52.000 de euro, a fost gasita in Suceava, potrivit HotNews.Polițiștii de frontiera au descoperit autoturismul joi langa un imobil dintr-o localitate suceveana.Potrivit anchetatorilor, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației,…

- Un șofer din județul Prahova a ramas fara permis dupa ce poliția rutiera l-a testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație de 0,07 grame de alcool in aerul expirat, scrie Observatorul Prahovean. El spune ca a cerut sa i se recolteze probe biologice pentru a-și demonstra nevinovația. Șoferul…

- Urmarire ca-n filme noaptea trecuta, pe strazile capitalei. Circa 10 echipaje de politie au inconjurat un Audi la intersectia cu sens giratoriu de la strazile Petricani si Calea Orheiului și au reținut persoanele care se aflau in mașina, scrie PiataAuto.md .