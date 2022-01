Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa unor confirmari oficiale sau a unor actualizari ale site-ului Consiliului Județean Neamț, ne vedem nevoiți sa apelam la (re)surse cand vine vorba despre știri privind respectiva instituție. Potrivit acestora, de astazi, 4 ianuarie, Ion Asaftei, fost vicepreședinte al Consiliului Județean,…

- Un polițist local este acuzat ca spioneaza oamenii in uniforma, in zona Aeroportului. Acesta folosește o drona pentru a vedea mai bine de sus, dar nu este clar ce cauta.”Zvunca Ion de la Primarie urmarește pe toata lumea și fuge tot timpul… Fara explicații. Filmeaza fara autorizație in zona Aeroportului…

- Chiar in noaptea de Craciun, un incendiu violent urmat de o explozie a avut loc la o casa dintr-un cartier din Vaslui. O femeie de 65 de ani a murit carbonizata in propria casa. Alte doua persoane au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu fumul dens.Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea…

- Victima avea pe corp mai multe rani provocate de ursul agresiv. Intervenția s-a desfașurat cu dificultate din cauza vremii și a terenului greu accesibil.Trupul neinsuflețit al barbatului a fost coborat din munți și predat medicilor legiști, care vor stabili exact cum s-a intamplat totul. „Ieri seara…

- Judecatoria Constanta a dispus acordarea unui nou termen in dosarul tanarei, de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate Cauza a fost amanata pentru luna viitoare ianuarie 2022 , in vederea refacerii procedurii de citare. De precizat ca, la termenul…

- Un polițist din Alba Iulia este acuzat ca a furat 900 de lei, dintr-un autoturism care a facut obiectul unei percheziții. Cazul a fost clasat de procurori, dar judecatorii au decis redeschiderea cercetarii. ”Prin cererea formulata Ia data de 22.02.2021 pe rolul Judecatoriei Alba Iulia sub nr. de…

- Un politist in varsta de 43 de ani, din Gorj, a fost depistat la volanul unei masini, sub influenta drogurilor. El a fost depistat la volanul unei masini, in urma unei razii organizate pe raza orasului Rovinari, din Gorj.

- Un autoturism s-a izbit de un copac, pe DN17C, pe sensul de coborare spre Dumitra. Șoferul a ramas incarcerat, fiind extras de echipajele de intervenție. La fața locului intervin Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și doua echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare. Accidentul rutier…