Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Garda de Coasta din Mangalia a fost depistat conducand sub influența alcoolului și a drogurilor. Incidentul a avut loc in zona 2 Mai, in timpul serviciului, la doar cațiva kilometri de locul unde Vlad Pascu a provocat accidentul mortal.

- Lajos Kristof, cunoscut drept „antrenorul de genii”, a fost prins in flagrant de polițiștii bucureșteni in timp ce viola un copil de 14 ani. Incidentul a avut loc in Sectorul 4, iar barbatul de 39 de ani a fost reținut de poliție. „In fapt, polițiști din cadrul Secției 26 Poliție, aflați in exercitarea…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1:30, politiștii din cadrul Biroului de ordine publica Vatra Dornei, in timp ce se aflau in serviciul pe str. Unirii din localitate au oprit pentru control autoturismul condus de catre un localnic. Avand in vedere ca șoferul emana halena alcoolica, s-a…

- Canicula persista, valul intens de caldura si disconfortul termic accentuat afectand in special sudul Romaniei, iar temperaturile extreme cresc semnificativ timpul de reactie al soferilor. Campania nationala Fii Treaz la Volan!, derulata de Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor APPA, include o serie…

- Un polițist din Baile Herculane s-a impușcat, din greșeala, in picior cu pistolul din dotare. Barbatul a fost preluat de urgența de un echipaj de ambulanța și transportat la spital, unde primește ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc miercuri chiar in sediul poliției din Baile Herculane. „Un polițist…

- Justin Timberlake a fost arestat la New York sub acuzația de conducere in stare de ebrietate. Potrivit avocatului sau, Timberlake a fost eliberat fara cauțiune și urmeaza sa se prezinte in instanța pe 26 iulie. Incidentul a avut loc in Sag Harbor, Long Island, o destinație de vara populara printre celebritați.…

- Un tanar polițist din Satu Mare, in varsta de 25 de ani, s-a pensionat dupa doar cinci ani de activitate. El a fost prins de colegii sai in trafic, in timp ce conducea spre serviciu. Agentul de 25 de ani de la Postul de Poliție Apa a fost oprit in trafic și testat cu aparatul […] The post Polițist,…

- Incidentul a avut loc pe 5 mai 2024, imediat dupa miezul nopții. Prins la cerșit pe o strada din municipiul Sibiu, barbatul de 72 de ani s-a gandit ca va scapa de amenda daca va da șpaga. A scos din buzunar doua bancnote de 50 de euro pe care i le-a intins, cu titlu de mita, unui agent de poliție "spre…