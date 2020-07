Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Craciunescu, fostul șef al Poliției Rutiere Timiș, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare penru luare de mita. De asemenea, In privinta celor patru politisti acuzati de DNA ca l-au mituit pe fostul sef al Politiei Rutiere, Curtea de Apel a dispus achitarea pe motiv ca „faptele nu au fost…

- Decizie in prima instanța a judecatorilor de la Curtea de Apel Timișoara in cazul fostului șef al Poliției Rutiere Timiș, Marcel Craciunescu. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de luare de mita intr-un dosar inceput de DNA in 2015. Craciunescu…

- Un angajat al Inspectoratului de Poliție Soroca este cercetat penal intr-un dosar de trafic de influența, acțiunile pretins ilegale ale acestuia fiind documentate de ofiterii Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in colaborare cu ofiterii Serviciului…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, a fost dat in urmarire de Politie, el nefiind gasit pentru a fi pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat definitiv, joi, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la 3 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul in care este acuzat, printre altele, de fals in inscrisuri si spalare de bani.

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare…

- Un fost politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat la inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta si inselaciune. Fostul om al legii a primit aproape trei ani de…

- Prefectul de Olt, Florin Constantin Homorean, a emis un ordin de incetare de drept a mandatului lui Pantelie Rotaru, primarul Orașului Draganești-Olt. Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe primar la inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Anchetatorii au sustinut ca edilul și-a reparat mașina…