Polițist din Giroc, ridicat de DNA pentru trafic de influență de peste două milioane de euro DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Conform primelor informații, acesta i-a spus unui consatean ca are conexiunile necesare pentru a-i rezolva recuperarea unei suprafețe de […] Articolul Polițist din Giroc, ridicat de DNA pentru trafic de influența de peste doua milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

