- Un politist din comuna Giroc, judetul Timis, a fost ridicat pentru a fi audiat la DNA Timisoara, intr-un dosar de trafic de influenta si luare de mita. Barbatul ar fi cerut unui dezvoltator imobiliar suma de 10.000 de euro pentru a-l ajuta in retrocedarea in instanta a unui teren, informeaza News.ro…

- DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Conform primelor informații, acesta i-a spus unui consatean ca are conexiunile necesare…

- Un celebru dezvoltator imobiliar din Giroc a fost reținut, aseara, de DNA Timișoara, cu cateva ore inainte de a parasi țara. Mueen Al Shawish „Mimo”, nimeni altul decat asociatul lui Pascu „Puiu” Minda, considerat ca fiind „jupanul” comunei de langa Timișoara pe zona imobiliara și unul dintre susținatorii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi inculpați, la data faptelor angajați ai unei companii și lideri de sindicat, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. In perioada mai 2018…

- La data de 2 aprilie 2022, in jurul orei 12,50, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 63 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Magina, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- In urma celor 20 de percheziții efectuate ieri in Timișoara și Giroc, dar și in județul Gorj, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 5,2 kilograme de amfetamina, 246 de comprimate de ecstasy, 110 grame de cocaina, 800 de grame de canabis, 8.000 de euro, 8.000 de lei și cantare de precizie. De…

- Ghinion pentru doi șoferi, unul in varsta de 27 de ani și altul de 30 de ani. Ei au fost opriți in trafic de polițiștii Serviciului Rutier Timiș și au fost testați cu aparatul Drugtest. Controalele au avut loc, miercuri, pe strazile Antenei și Gavril Musicescu din Timișoara. In urma testarii cu aparatul…