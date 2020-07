Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, pe DN 17C, a fost blocata, in aceasta dimineața, pe mai multe portiuni, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil in urma ploilor torentiale. Momentul in care viitura a lovit la Romuli a fost surprins de camerele de supraveghere. In comuna Romuli,…

- Un barbat care are antecedente penale a fost retinut, sambata seara, dupa ce in cursul zilei a fost prins de proprietarea unei locuinte din Pitesti in timp ce parasea imobilul avand asupra lui bunuri pe care le furase. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, politistii Sectiei 1 Politie…

- Imagini desprinse parca dintr-un film thriller au fost inregistrate de camera de supraveghere a unui bloc din Bacau! O pensionara a fost filmata cand iese pe hol, cu un cuțit in mana. Ceea ce a urmat intre orice imaginație!

- Un accident cumplit a avut loc pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia. In urma tragediei, patru romani și-au pierdut viața, printre care un bebeluș și un baiețel de doar 10 ani. Camerele de supraveghere au scos la iveala detalii infioratoare!

- Pana a reușit sa taie cablurile de alimentare ale sistemului de supraveghere, fața sa a putut fi vazuta, in prim plan, in imagini. Hoțul a reușit sa fure bani, un laptop și mai multe sticle de bautura. Proprietarul localului a depus plangere la poliție, iar faptașul a fost identificat ușor.

- Accidentul provocat de un șofer beat, marți seara la Timișoara, a fost surprins de camerele de supraveghere montate in intersecție. Tanarul de 28 de ani circula cu viteza și nu a incetinit in momentul in care s-a apropiat de celelalte mașini care circulau regulamentar.

- Viteza excesiva la volan, nerespectarea regulilor de circulatie rutiera si iresponsabilitatea a ucis doi oameni, in noaptea de 17 mai, intr-un grav accident de circulatie, produs la intersectia strazilor Ismail cu Bulevardul Stefan cel Mare din Chisinau.

- O mașina de Politie locala a fost lovita de un tren personal, sambata, in Dumbrava, județul Prahova. In masina se aflau doi jandarmi, un politist de la IPJ si un politist local. Potrivit Politiei...