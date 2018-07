Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist pe motocicleta a murit pe DN 71, in județul Dambovița, intr-un grav accident rutier, in dimineața zilei de vineri, 20 iulie, potrivit Centrului InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), care informeaza ca circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti…

- Un politist de la Politia Rutiera Dambovita, care circula cu motocicleta a murit, vineri dimineata, dupa ce a fost spulberat, pe DN71, de un sofer care circula pe contrasens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe DN 71 Bucuresti - Targoviste, in urma unui accident rutier soldat cu moartea unui motociclist, a informat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane, scrie Agerpres. "Circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti - Targoviste,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita la aceasta ora pe DN 71 Bucuresti ndash; Targoviste, la intersectia cu DJ 711B, in judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier.Potrivit Infotrafic, in urma impactului intre o motocicleta si un…

- Șase mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN39, in zona localitații Agigea, județul Constanța, o persoana fiind ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate, potrivit Centrului Infotrafic. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs pe DN39 (E87) Mangalia – Constanta,…

- Tragedie la Constanța! Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, luni, intr-un accident provocat de un barbat de 84 de ani, care a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un refugiu de pe DN 2, la ieșirea din Harșova, județul Constanța, lovind o mașina oprita. Langa autoturismul parcat se aflau…

- Accident violent in Buftea, vineri noapte (25 mai). Un sofer baut, care a intrat cu masina pe contrasens, a produs un grav accident pe drumul care leaga Bucuresti de Targoviste. Autoturismul a izbit frontal o masina care circula regulamentar. Doi copii care se aflau in mașina care a intrat pe contrasens,…

- Scene șocante in urma unui accident cu șapte mașini pe DN1, in dreptul localitații Baicoi. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii produse pe sensul de mers Brașov-București. Traficul in zona este restricționat. Reprezentanții IPJ Prahova susțin ca in primul accident au fost implicate cinci…