- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de miercuri, a consilierului superior Nicoleta Lucia Nae de la Directia Generala…

- Direcția Generala Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș (DGA Maramureș) a anunțat, astazi (28 mai 2024), ca a reținut un polițist de la Poliția Comunala Baiuț, sub acuzația de comitere a infracțiunii de luare de mita, in forma continuata. Potrivit presei locale, e vorba chiar de șeful…

- In urma investigațiilor efectuate intr-un caz de inșelaciune, sesizat de o femeie din localitatea Posmuș, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au identificat o tanara de 19 ani din Cluj-Napoca, banuita de comiterea faptei. Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca la data de 7 mai a.c.,…

- In cursul nopții de 25/26 aprilie a.c., in intervalul orar 22.00 -06.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfașurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. In cadrul activitații au fost constatate…

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin-Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…

- Emil Boc a primit multe provocari in timpul carierei sale, dar cu siguranța cea pe care a primit-o din partea lui Rafaelo este unica! Cantarețul i-a impus o condiție neașteptata, pentru a-l vota la alegeri. Din dorința de a mai caștiga un mandat la primaria Cluj-Napoca, Emil Boc nu a stat pe ganduri!

- Un barbat a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor, in trafic. Șoferul circula beat pe strazile din Cluj-Napoca.,,La data de 13 martie a.c., in jurul orei 05.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au dispus masura…