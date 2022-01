Polițist din Alexandria, cercetat penal după ce a furat o mașină, pe care a condus-o băut și drogat Un politist din Alexandria este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. ”La data de 29 ianuarie a.c., politistii din Teleorman au fost sesizati de catre angajatul unei societati […] The post Polițist din Alexandria, cercetat penal dupa ce a furat o mașina, pe care a condus-o baut și drogat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Alexandria, diacon in timpul liber, este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. SURSA FOTO: observatornews.ro…

- Un politist din Alexandria, aflat sub influenta alcoolului si a drogurilor, a fost depistat dupa ce a furat masina unui angajat al unei societati comerciale, a anuntat, in noaptea de sambata spre duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Precizarile au fost facute dupa ce in presa…

- Un barbat de 27 de ani, polițist la Poliția Alexandria, județul Teleorman, este cercetat dupa ce ar fi furat mașina unei firme. Acesta era baut și sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au fost sesizați sambata de angajatul unei firme din Alexandria despre furtul…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la cinci adrese din județul Giurgiu și din București, fiind cautate cinci persoane, banuite ca intrau in cavouri și luau bani și bijuterii. Potrivit Poliției Romane, in aceasta dimineața, polițiștii din cadrul inspectoratelor de poliție județene Teleorman și Giurgiu,…

- Un șofer a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit o fetița de 11 ani aflata pe trotineta, care traversa neregulamentar. Conducatorul auto a fost prins cateva ore mai tarziu. Accidentul s-a petrecut pe raza Gioseni, din județul Bacau. Șoferul circula regulamentar cand fetița a traversat pe trotineta…

- Barbații care s-au dat drept polițiști și au furat din casa unei familii din Popești-Leordeni 20.000 de euro și, dupa ce au legat cele trei persoane din imobil, au plecat cu mașina acestora, au fost identificați. Polițiștii fac marți dimineața mai multe percheziții in acest dosar. Polițiștii din cadrul…

- Polițiștii de frontiera au gasit, sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat,…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…