- Un fost polițist a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența, dupa ce a fost denunțat de persoanele pe care urma sa le ajute contra cost, sa soluționeze unele probleme la Ministerul Educației și la Agenția Servicii…

- Un fost polițist a fost reținut de CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de comiterea a doua episoade de trafic de influența. Astazi, la domiciliul suspectului au fost efectuate percheziții.

- Șoc in fotbalul romanesc! Fostul selecționer al echipei naționale, Victor Pițurca, a fost reținut de DNA, intr-un dosar privind cumpararea de maști de protecție in timpul pandemiei. Alaturi de el, suspect in dosar este și directorul general al ROMARM, Gabriel Țuțu, care a fost și el reținut de anchetatori,…

- Presedintele Federatiei franceze de rugby (FFR), Bernard Laporte, retras din functie de la jumatatea lunii decembrie, a fost eliberat dupa cateva ore petrecute in arest, marti, intr-un dosar de frauda fiscala agravata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 24 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce ar fi sustras mai multe sticle cu bauturi alcoolice dintr-un magazin. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un ofițer de politie din cadrul IPJ Gorj a fost reținut dupa ce a impușcat un caine cu arma din dotare. Incidentul a avut loc in curtea locuintei sale. In data de 15 ianuarie, organele de politie din cadrul IPJ Gorj – Centrul Operational au fost sesizate prin SNUAU 112 de catre o persoana din […] Source

- IPJ Constanța a deschis, miercuri, dosar penal pentru abuz in serviciu dupa ce un un polițist local din Constanța a ridicat mașina unei femei cu dizabilitați de pe un loc destinat acestor persoane, deși femeia avea in geam semnul care indica acest lucru. Primaria Constanța, in subordinea careia se afla…

- Un ofițer de urmarire penala din cadrul Direcției de Poliție Chișinau a fost reținut de catre angajații Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Polițistul este banuit ca ar fi pretins și primit 300 de euro de la o persoana pentru a o…