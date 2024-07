Polițist de la Garda de Coastă, prins băut și drogat la volan Polițistul de frontiera a fost prins in trafic, intrucat au existat mai mulți șoferi care au sunat la 112, reclamand felul hatic in care mașina condusa de acesta se deplasa pe șosea. In momentul in care a fost tras pe dreapta, comisarul șef a fost gasit baut, avand o alcoolemie de 2 la mie. Mai mult, polițistul a ieșit și pozitiv la testul de droguri. Concret, acesta consumase metamfetamina. Acesta nu a opus rezistența in fața oamenilor legii, care i-au reținut permisul de conducere și i-au intocmit un dosar penal.In prezent exista o ancheta și la Garda de Coasta intrucat, conform surselor, barbatul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

