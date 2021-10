Stiri pe aceeasi tema

- Flagrant realizat, azi noapte, in Lugoj, de polițiștii de la DGA care l-au prins pe un agent de la Poliția de Frontiera in timp ce se pregatea sa scoata din țara un membru al clanului Caldaraș. Costa Caldaraș, zis ”Baloo” era sub control judiciar și astazi iși aștepta sentința definitiva de la Curtea…

- Un ofițer a fost prins chiar in flagrant, in timp ce primea 200 de euro mita de la un grup de persoane.Mai mulți polițiști din vama Petea se aflau sub lupa procurorilor anticorupție. Au intrat pe fir atunci cand au primit informații de la mai multe persoane potrivit carora agenții pretindeau bani celor…

- Un ofițer a fost prins chiar in flagrant, in timp ce primea 200 de euro mita de la un grup de persoane.Mai mulți polițiști din vama Petea se aflau sub lupa procurorilor anticorupție. Au intrat pe fir atunci cand au primit informații de la mai multe persoane potrivit carora agenții pretindeau bani celor…

- Poliția de Frontiera a inregistrat noaptea trecuta mai multe incalcari in nordul țarii. Este vorba despre o contrabanda, neglijența fața de atribuțiile funcționale și prezența la serviciu in stare de ebrietate, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Potrivit unui comunicat, incalcarile au fost inregistrate…

- Contrabanda, neglijența fața de atribuțiile funcționale și prezența la serviciu in stare de ebrietate, sunt activitațile ilegale inregistrate noaptea trecuta la frontiera de nord a țarii. Incidentele au fost deconspirate ca urmare a unor verificari inopinate de catre noua conducere a Direcției regionale…

- In ultimele 24 de ore, 77 de persoane au fost documentate pentru nerespectarea masurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice la trecerea frontierei. {{541701}}In aceasta in punctele de trecere a frontierei au fost supuse screeningului 47 919 persoane și completate 4 763 fișe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta. In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- Un adolescent in varsta de 15 ani din judetul Ilfov a ajuns la spital, dupa ce a fost batut de mai multi barbati, el avand leziuni in zona spatelui. Verificarile au relevat ca opt persoane au fost implicate in altercatie, iar una dintre ele a fost arestata preventiv, alte doua fiind plasate sub control…