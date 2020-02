Politist de frontieră, bătut de un contrabandist de țigări în Timiș Un polițist de frontiera a fost batut de un contrabandist la Lenauheim, in Timiș, intr-un incident violent produs joi seara. Contrabandistul a avariat și mașina polițistului, potrivit Observator TV. Conform anchetatorilor, agresorul e un individ acuzat de trafic de țigari. Polițiștii de frontiera au organizat joi seara un filtru și au incercat sa-l opreasca pe contrabandist, care era singur intr-o mașina. Șoferul a refuzat sa opreasca și a avariat mașina Poliției de Frontiera. Dupa o urmarire, contrabandistul a fost ajuns și oprit, insa acesta a luat la bataie un polițist,relateaza Observator… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

