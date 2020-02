Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timiș au desfașurat, in aceasta seara, in jurul orei 19, o acțiune pentru prevenirea contrabandei cu țigari. Pe șoseaua care leaga Grabaț de Lenauheim au observat un autoturism despre care aveau informații ca este folosit…

- Un barbat de 32 de ani este cercetat pentru detinere, transport sau comercializare ilegala a pestelui dupa ce a fost oprit in trafic de politisti in urma unui control de rutina, ocazie cu care oamenii legii au constatat ca masina acestuia era plina cu peste pentru care nu detinea documente de provenienta.

- O autospeciala aflata in folosinta Biroului de Politie al autostrazii A2 a luat foc, miercuri, pe A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 20 - langa localitatea Branesti, fara a fi inregistrate victime. Potrivit Biroului de presa al IGPR, autospeciala, o Dacia Duster fabricata in 2015, a luat foc la…

- Politistul care conducea autospeciala a pierdut controlul directiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed. In masina se mai afla o persoana care era dusa la audieri, in Capitala.

- „Campulung: sesizare eveniment rutier fara victime, unul dintre conducatorii auto, sub influența alcoolului”, transmitea, in urma cu puțin timp, IPJ Argeș. Șoferul aflat sub influența alcoolului este nimeni altul decat primarul municipiului Campulung, Liviu Țaroiu. Aparatul etilotest a indicat in cazul…

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit o autoutilitara marca Mercedes Benz, in valoare de 50.000 de lei, cautata de autoritatile din Marea Britanie. Autovehiculul era condus de un cetațean albanez in varsta de 45 de ani, iar…

- NADLAC. Potrivit documentelor de insoțire a marfii, automarfarul – inmatriculat in Romania – transporta piese auto pentru o societate din Austria. In remorca, printre marfa ce trebuia sa ajunga in Spațiul Schengen, erau ascunși și cei 48 de migranți, copii, femei și barbați. Aceștia…

- Ieri dimineața, in jurul orei 7.40, echipajul de poliție rutiera din cadrul Poliției municipiului Sacele, in timp ce desfașura activitați de supraveghere a traficului rutier și patrulare pe DJ103A, s-a sesizat din oficiu cu privire la producerea unei tamponari. „Un conducator auto, care conducea o autoutilitara…