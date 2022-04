Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada extrem de tensionata pentru toata lumea, multe persoane cad victimele depresiei, motiv pentru care, ajung sa recurga la gesturi extreme. Acesta este și cazul unui tanar polițist, gasit mort in aceasta dimineața in Iași, in Parcul Copou. Un apel la 112 a alertat autoritațile, care au…

- Un politist a fost ranit sambata la Marsilia, in sudul Frantei, dupa ce a fost atacat de un barbat inarmat cu un cutit. Agresorul a fost apoi impuscat mortal, chiar in fata unui centru de donatii pentru cetatenii ucraineni, relateaza AFP.

- Un eveniment tulburator a avut loc, sambata seara, pe raza localitatii Chișineu-Criș din județul Arad, acolo unde mai multe persoane au participat la o partida de vanatoare autorizata. Un barbat de 41 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat din greșeala de un prieten. La fața locului s-a intervenit…

- Scene de groaza in Arad la o partida de vanatoare! Un barbat in varsta de 41 de ani a fost impușcat accidental de catre unul dintre colegii cu care se afla. Impactul a fost dur pentru corpul acestuia, astfel ca a murit inainte de a fi transportat la spital. Cum s-a intamplat totul!

- Soldatul de 21 de ani din Garda Naționala a Ucrainei care a împușcat mortal cinci oameni cu un Kalașnikov și a ranit alții cinci a fost reținut. Acesta a povestit cum i-a omorât cu sânge rece pe camarazii sai. Recrutul a declarat ca a împușcat inițial o femeie gardiana ca…

- Un cetațean austriac a decedat la Spitalul Clinic Județean Arad, la o luna dupa ce fusese impușcat in zona inimii, de catre un polițist, pe strada Andrei Șaguna. Austriacul fusese urmarit de autospecialele IPJ Arad, din Capalnaș.