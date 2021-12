Polițist cu 10 ani experiență: „Toți șefii sunt corupți până în măduva oaselor” Un politist cu zece ani experienta a decis sa vorbeasca, sub acoperirea anonimatului, despre cele mai sensibile probleme din sistem. El a intrat pe cel mai popular forum din Romania, Reddit Romania, si a cerut sa i se puna intrebari. A primit peste 300 de intrebari. „Sunt politist in Romania, am o vechime de putin peste 10 ani de sistem si o sa incerc sa va raspund la intrebari cat de bine ma pricep”, a anuntat politistul. Intrebarile au inceput imediat sa curga. Cel mai apreciat raspuns al politistului din partea utilizatorilor a fost in legatura cu coruptia din politie. „Din pacate toti de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange a primit permisiunea de a se casatori cu partenera sa, Stella Moris, in inchisoarea Belmarsh, relateaza BBC. Fondatorul Wikileaks și partenera sa au doi copii impreuna, despre care ea spune ca au fost concepuți in perioada in care Assange locuia in ambasada Ecuadorului la Londra. Inchisoarea…

- Șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, s-a intrebat sambata cati oameni trebuie sa mai moara pentru ca cetatenii sa se convinga ca aceasta pandemie este nemiloasa si ne afecteaza pe toti. „Campania de vaccinare are si a avut in spate sustinerea corpului medical. (…) Toate deciziile sunt…

- Un tanar originar din Vaslui a creat o tehnologie care monitorizeaza calitatea aerului in 12 orase din tara. Platforma face, totodata, recomandari locuitorilor din zona unde sunt instalati senzori in functie de rezultatele masuratorilor.

- Romania este pe un platou in privința cazurilor de COVID-19 și inregistreaza tendința de scadere ușoara de la o zi la alta, insa, din pacate, numarul de cazuri la ATI sugereaza ca vor fi in continuare zile cu multe decese, a spus, vineri, șeful DSU, Raed Arafat. „Este clar ca suntem deja de cateva zile…

- Un reportaj publicat pe site-ul recorder.ro, catalogat drept manipulator de elita intelectuala, a starnit valva in mediul online intre politicienii USR și votanții acestora, recunoscuți anti-clericali, indeosebi anti-ortodoxie și ortodocși. Daniel Uncu, jurnalist și scriitor, considera ca…

- Un reportaj publicat pe site-ul recorder.ro, catalogat drept manipulator de elita intelectuala, a starnit valva in mediul online intre politicienii USR și votanții acestora, recunoscuți anti-clericali, indeosebi anti-ortodoxie și ortodocși. Radu Preda, fost președinte al Institutului de Investigare…

- La trei zile de la scenele fara precedent surprinse la congresul PNL, unde doua jurnaliste au fost agresate, ministrul de Interne spune ca poliția a inceput cercetarile.Lucian Bode, ministrul de Interne a reacționat dupa incident ”Declanșam o ancheta și cei vinovați vor plati. Imi pare rau ca au confundat…

- Ludovic Orban îsi mentine afirmatiile potrivit carora parteneriatul sau cu presedintele Klaus Iohannis a încetat si spune ca daca șeful statului vrea sa aiba un parteneriat, atunci sa îl aiba cu noul președinte ales al PNL.Ludovic Orban a anunțat, sâmbata seara, dupa ce a…