Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera, care se afla in concediu la data faptei. Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpati au fost prinsi in flagrant pe 21 iunie, in timp ce vindeau sapte doze de cocaina. „La data de 21 iunie 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial…