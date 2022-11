Polițist bulgar, ucis la granița cu Turcia Un politist bulgar care patrula la granita cu Turcia in contextul unei puternice presiuni migratorii a fost ucis luni seara de focuri de arma trase de pe teritoriul turc, a anuntat marti guvernul de la Sofia, conform AFP si Reuters. ”Acesta este un act fara precedent, primul atac armat din ultimii ani” impotriva politiei, a […] The post Polițist bulgar, ucis la granița cu Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist bulgar care patrula la granita cu Turcia in contextul unei puternice presiuni migratorii a fost ucis luni seara de focuri de arma trase de pe teritoriul turc, a anuntat marti guvernul de la Sofia, conform AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Liderii statelor din Uniunea Europeana ar putea sprijini la reuniunea de saptamana viitoare planurile de lansare a unui nou indice de referinta pentru pretul gazelor, in incercarea de a reduce preturile energiei pentru consumatori si industrie, se arata intr-un document consultat de Reuters. In perioada…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia ar putea redirecționa gazele pe care le livra prin conductele Nord Stream catre Marea Neagra pentru a crea un important hub european de gaze in Turcia sau chiar sa foloseasca singura parte intacta a Nord Stream 2 pentru a aproviziona UE, transmite Reuters.…

- European Union finance ministers agreed on Tuesday to integrate the EU’s support payments to Ukraine into its 2023 budget to make disbursements more structured and predictable, European Commission Vice President Valdis Dombrovskis said, according to Reuters. The move is likely to further tighten links…

- Former Russian President Dmitry Medvedev said on Tuesday that Moscow has the right to defend itself with nuclear weapons if it is pushed beyond its limits and that this is “certainly not a bluff,” Reuters reports. Medvedev, deputy chairman of Russia‘s Security Council, also warned that Moscow has the…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Un numar total de 165 de nave, avand la bord 3,7 milioane de tone de produse agricole, au plecat din porturile ucrainene de la Marea Neagra, de la semnarea acordului international intermediat de ONU si Turcia, a anuntat, duminica, Ministerul ucrainean al Infrastructurii, informeaza Reuters. Ministerul…

- Bulgaria va trebui sa discute cu Gazprom in legatura cu reluarea livrarilor de gaze naturale, care au fost oprite in aprilie, a anuntat, luni, ministrul interimar al Energiei, Rossen Hristov, dupa ce noul guvern de la Sofia a promis sa asigure un nivel adecvat al aprovizionarii pentru aceasta iarna,…