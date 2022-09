Poliţist bătut în Cluj: Colegii agentului au tras focuri de armă Un tanar de 24 de ani a fost retinut printr-o decizie a procurorilor dupa ce a lovit un politist cu pumnul in fata, iar oamenii legii au tras trei focuri de avertisment cu armele din dotare, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, o intalnește pe Sivasspor, din Turcia, in etapa a doua a fazei grupelor Conference League, iar la conferința de presa premergatoare partidei Dan Petrescu a laudat echipa turca, poate mai mult decat era nevoie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Noua cazuri de variola maimuței au fost inregistrate in ultima saptamana in Romania, a anunțat luni ministrul Sanatații Alexandru Rafila. Potrivit ministrului Sanatații, toate cele noua cazuri au fost inregistrate la barbați cu varste cuprinse intre 22 și 44 de ani. Cei mai mulți pacienți sunt din…

- Surse din cadrul clubului CFR Cluj susțin pentru GSP.RO ca, satul de restanțele salariale care se tot rostogolesc, portarul Cristi Balgradean ar fi depus deja o notificare pentru recuperarea datoriilor. Atat sportivul, cat și clubul CFR Cluj au negat zvonurile. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cadavrul unui barbat, dat disparut in urma cu doua zile, a fost gasit marti la marginea drumului dintre localitatile Cojocna si Boj Catun, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trei persoane au murit duminica intr-un schimb de focuri de arma la o ceremonie de absolvire a unei universitati din regiunea capitalei filipineze, inclusiv un fost primar din sudul instabil al tarii, a anuntat politia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Superliga, campionatul national de fotbal al Romaniei incepe astazi. Etapa programeaza si derbiul CFR Cluj - FC Rapid, relateaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Dan Petrescu, tehnicianul echipei CFR Cluj, este sigur ca daca se intra in avantaj la pauza, echipa sa ar fi castigat meciul, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Primarul comunei prahovene Podenii Noi, Mihai Alionte (PNL), a fost condamnat definitiv, joi, la un an de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva, dupa ce in anul 2019 a batut un politist local. Presa locala a relatat ca primarul…