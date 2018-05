Poliţist aruncat de pe motor, accident grav în Cluj Napoca Un motociclist in varsta de 28 de ani a fost accidentat pe strada Moților, joi, 10 mai, in jurul orei 11:15. In urma accidentului, barbatul a fost proiectat pe asfalt, iar martorii au sunat la 112. Din primele informatii se pare ca acesta circula spre Manaștur cand a pierdut controlul asupra motocicletei, a cazut, lovindu-se de un autoturism. Motociclistul de 28 de ani din Borșa a fost ranit grav și transportat la UPU Cluj. Potrivit stiridecluj.ro, motociclistul ranit grav pe strada Moților este polițist și se afla in timpul liber in momentul producerii incidentului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

