Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Brașov a fost arestat preventiv pentru o mita de 8.000 de lei. A luat banii pentru a nu face cercetari intr-un dosar. DGA Brașov a facut, marți, 5 percheziții la locuințele unor persoane și la un sediu de poliție, urmate de 3 mandate de aducere a suspecților. Practic, un agent de…

- Nr.176560 300 din 2 septembrie 2022 BULETIN DE PRESA ARESTAT PREVENTIV SI CERCETAT PENTRU INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI Ieri, 1 septembrie a.c., un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cel in cauza fiind cercetat in doua dosare penale pentru…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul dublei crime din Baciu, care a șocat clujenii. Mama barbatului de 30 de ani obtinuse anul trecut ordin de protectie impotriva sa, dupa ce acesta ar fi fost violent si a fost nevoita sa cheme politia. Mai tarziu insa, l-a primit in propria casa pe agresor Reamintim…

- O simpla privire aruncata pe site-urile locale, nu și in presa scrisa, arata o radicalizare a discursului politic in județ, mai cu seama din partea PNL, care a realizat ca se apropie data proceselor lui Ionel Arsene, președinte și Dragoș Chitic, vicepreședinte la Consiliul Județean, ceea ce ar putea…

- Tanarul in varsta de 21 de ani care duminica seara a accidentat mortal o batrana și a fugit de la fața locului a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Un magistrat de drepturi și libertați de la Judecatoria Suceava a admis propunerea procurorului de caz și a emis mandat de ...

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru inselaciune, dupa ce s-a prezentat drept inspector de control al traficului pe Podul Prieteniei si a pretins unui cetatean bulgar suma de 1.500 de lei pe motiv ca acesta ar fi depasit viteza pe pod, informeaza, vineri, Inspectoratul…