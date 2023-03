Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Victor Daniel Popescu, la data faptei agent de politie judiciara in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.…

- O femeie a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat. ”La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…