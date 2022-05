Poliţist anchetat pentru trafic de influenţă şi luare de mită Un politist din comuna Giroc, judetul Timis, a fost ridicat pentru a fi audiat la DNA Timisoara, intr-un dosar de trafic de influenta si luare de mita. Barbatul ar fi cerut unui dezvoltator imobiliar suma de 10.000 de euro pentru a-l ajuta in retrocedarea in instanta a unui teren, informeaza News.ro . Conform unor surse judiciare, politistul ar fi solicitat unui dezvoltator imobiliar drept mita suma de 10.000 de euro cu promisiunea ca, avand anumite relatii, va rezolva cu prioritate retrocedarea in instanta a unui teren. Ulterior, el i-a cerut dezvoltatorului imobiliar sa ii doneze si o bucata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

- DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Este vorba de Aurelian Gird, ajutor de șef de post. Conform primelor informații, acesta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 03 mai 2022, a unui suspect, om de afaceri, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mita. In ordonanța…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi inculpați, la data faptelor angajați ai unei companii și lideri de sindicat, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. In perioada mai 2018…

- Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus…

