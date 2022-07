Polițist american, împușcat pe stradă. Arma crimei este fabricată în România Polițiștii americani au deschis o ancheta dupa ce un coleg de breasla a fost omorat cu o arma romaneasca. Este vorba despre un pistol MIT, un pistol-mitraliera fabricat la Cugir, o arma ce a ajuns in mainile unui tanar in varsta de 19 ani, arata Antena 3. Acesta era implicat intr-un schimb de focuri in […] The post Polițist american, impușcat pe strada. Arma crimei este fabricata in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

