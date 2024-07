Polițist acuzat că a inventat un accident rutier: a mințit în procesul verbal ca să-și ajute un prieten să-și repare mașina Un polițist din Sibiu este acuzat de procurori ca a inventat un accident rutier. Agentul ar fi mințit in procesul verbal, ca sa-și ajute un prieten sa repare mașina avariata pe cheltuiala firmei de asigurari. In baza documentelor intocmite in fals, amicul lui ar fi primit despagubiri de 8.000 de lei. Polițistul a fost trimis […] The post Polițist acuzat ca a inventat un accident rutier: a mințit in procesul verbal ca sa-și ajute un prieten sa-și repare mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

