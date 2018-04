Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insoțit de secretarul general al partidului, Daniel Chițoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputaților al lui Liviu Dragnea. Tariceanu nu a…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Tudorel Toader sesizeaza CCR dupa refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi . Anunțul a fost facut la scurt timp dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis. „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale…

- Liderii coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputaților al lui Liviu Dragnea.Citește și: Tudorel Toader, reacție FULGER la anunțul lui Iohannis: Voi sesiza Curtea Constituționala Intalnirea vine in contextul…

- „Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, doamna prim-ministru il va sustine si si noi ii vom acorda sprijinul politic”, a declarat…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…

- Premierul Viorica Dancila are la dispoziție posibilitatea de a ataca la Curtea Constituționala un eventual conflict de natura constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dancila a precizat ca nu se teme sa-și asume responsabilitatea, in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca il sustine pr ministrul Justitiei, Tudorel Toader, “fara niciun fel de ezitare”, sustinand ca raportul in baza caruia acesta a propus revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, “nu poate…