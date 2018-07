Stiri pe aceeasi tema

- Blaga nu a explicat scopul acestei întâlniri si nici ce semnifica ea, însa a criticat modul în care cele doua aripi din PNL coopereaza si a anuntat ca sustine un al doilea mandat al lui Klaus Iohannis la Cotroceni, pentru ca este de neimaginat scenariul în care PSD ar…

- Este concluzia trasa de Narcisa Iorga, intr-un comentariu pe contul personal de Facebook, unde mai spune ca, Ludovic Orban a gresit fundamental atunci cand a iesit pe treptele tocmai parasite de Blaga, Bog, Flutur, Hava, la declaratii de presa.

- Jurnalistul Victor Ciutacu comenteaza, in mod complet savuros, intalnirea greilor din fostul PDL de la sediul PNL, de astazi. Acesta a declarat, in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.ro, ca "ședința lui Blaga cu pedeliștii, in Modrogan, e ca și cum i-aș chema in biroul meu de la RTV pe Gadea, Badea,…

- Fostul președinte al PNL și al vechiului PDL, Vasile Blaga, a sunat adunarea greilor din vechiul PDL, la o intalnire in Modrogan. Blaga este flancat de primari importanți ai vechiului PDL precum Emil Boc, Mircea Hava sau Gheorghe Flutur.In sediu a fost prezent și Ludovic Orban, insa actualul…

- Dupa Nicolae Robu, un alt liberal il critica pe președintele PNL, Ludovic Orban. Este vorba de Alina Gorghiu, care a declarat, astazi, la Timișoara, in cadrul conferinței de presa de la PNL Timiș, ca partidul a aratat slabiciune pentru ca a fost nehotarat cu privire la abordarea strategiei pe Codul…

- Scandal monstru in PNL. Ludovic Orban este atacat din interiorul partidului in ciuda apelului la unitate. Liberalii ii reproseaza acestuia modul dictatorial in care conduce partidul, dar și faptul ca tot mai m...

- In BPN al PNL de luni cativa liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru directia in care se indreapta partidul, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. In replica, el le-a reprosat ca nu vin cu solutii si in loc sa faca opozitie la PSD, se ocupa cu subminarea din interior a formatiunii.

- In interiorul PSD și pe rețelele interne de comunicare, ziua de ieri a fost una extrem de agitata. Plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila a creat mare agitație și s-a lasat cu acuzații grele, la cel mai inalt nivel din PSD.Surse din conducerea PSD ne-au…