Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce gafele facute in intalnirile la nivel inalt au facut deliciul presei și al internauților din Romania, Guvernul Romaniei a gasit soluția perfecta pentru a evita noi momente jenante. Astfel, pe pagina de internet a Guvernului Romaniei a fost postata o informare privin intrevederea prim-ministrului…

- In urma referendumului local care a avut loc la Sebeș, duminica, 27 mai 2018, pentru consultarea populației cu privire la achiziționarea unui autolaborator de masurare a calitații aerului și avand in vedere mobilizarea fara precedent a populației, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, solicita o…

- Guvernul Romaniei vrea sa suspende plata contributiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - in perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai – decembrie, scrie News.ro. Proiectul…

- Liviu Dragnea a dat explicatii in Parlament, dupa vizita facuta in Israel, de la finalul lunii aprilie. Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat faptul ca a discutat atat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cat si cu presedintele Reuven Rivlin, despre mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala.Viorica Dancila a spus, la Romania TV, intr-un interviu…

- "Purtam consultari pe acest subiect cu toate institutiile din Romania", a spus ea cu ocazia unei intalniri la Ierusalim cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin. Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale…

- "Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliana la propunerea parții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare,…