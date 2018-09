Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a anuntat ca presupusul autor al atacului cu cutitul din gara centrala de la Amsterdam este un afgan in varsta de 19 ani, care are permis de rezidenta in Germania, acesta fiind impuscat de fortele de ordine dupa ce a injughiat doua persoane, informeaza site-ul postului ABC News.

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- O instanta din Germania a emis un mandat de arest preventiv pentru tentativa de omor pe numele unui barbat iranian cu cetatenie germana despre care se crede ca ar fi comis un atac cu cutitul intr-un autobuz, in orasul Luebeck, soldat cu ranirea a zece persoane, informeaza agentia Dpa.

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Barbatii care au rapit un baiat la Vaslui, din masina tatalui, au fost gasiti. Se pare ca aceștia au fost trimiși chiar de mama copilului. Femeia a recunoscut totul. Rapitorii vor fi audiați de poliție. Tatal baiatului a recunoscut la Politie pe unul dintre rapitori, care e francez. Barbatul spune ca…

- Un accident mortal a avut loc astazi, 12 iunie 2018, in jurul orei 19:00, pe Autostrada A1, in zna Apoldu de Sus. Trei ambulanțe, o autospeciala pentru descarcerare și una pentru incendii au intervenit pe autostrada A1, in zona localitații Apoldu de Jos. Potrivit polițiștilor, cauza probabila a accidentului…

- O adolescenta in varsta de 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal in Germania de un barbat de origine turca, care s-a predat politiei din Germania, informeaza marti Deutsche Welle. Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orasului Viersen. Politia din Viersen, situat in apropiere…