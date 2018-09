Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Un barbat de 31 de ani, presupus a fi capul familiei, a fost gasit intr-o stare critica, in fata casei in care locuia. Politia crede ca barbatul ar fi fost ranit in cadere de la inaltime. Un expert medico-legal a fost trimis la locul tragediei. Cauza deceselor nu este clara deocamdata.…

- O adolescenta in varsta de 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal in Germania de un barbat de origine turca, care s a predat politiei din Germania, informeaza marti Deutsche Welle. Cadavrul tinerei a fost gasit intr un parc din centrul orasului Viersen, informeaza Agerpres.ro. Politia din…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut duminica deportarea mai rapida a solicitantilor de azil carora li se resping cererile, informeaza DPA, care preia televiziunea ARD. Declaratia ei a fost facuta in contextul unui caz particular, care a provocat proteste in intreaga tara: un solicitant…