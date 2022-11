Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei susține ca raportul pozitiv privind Mecanismul de Cooperare si Verificare arata ca aderarea Romaniei la Uniunea Europeana e „desavarsita din perspectiva sistemului judiciar”, responsabilitatea fiind acum a magistraților.

- Comisia Europeana cere ridicarea MCV pentru Romania, intr-un raport discutat, marți, in Colegiul Comisarilor. Conform Raportului, Romania a facut progrese in privința reformelor in Justiție și cele trei legi adoptate recent de Parlament asigura independența sistemului judiciar. Progresele realizate…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a comunicat, vineri, in cadrul unei sedinte cu conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, Instantei supreme si Parchetului General, ca nu exista, in avizare la nivelul ministerului de resort si nici in dezbatere sau in procedura de avizare ori de adoptare…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca prin adoptarea Legilor justitiei sunt atinse obiectivele din Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si ca aceste legi asigura un cadru legislativ „perfect in linie cu standardele europene”.

- Luni, vot final pe proiectul legii CSM Foto senat.ro Senatorii încep saptamâna viitoare dezbaterile asupra amendamentelor depuse la Ordonanta de Urgența privind plafonarea prețurilor la energie care se aplica de la 1 septembrie, astfel ca documentul Guvernului ar putea…

- Dezbaterile privind proiectul legii CSM, la final Foto senat.ro Comisia parlamentara speciala pentru analizarea proiectelor de legi ale justiției a reușit sa finalizeze azi discuțiile privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Senatorii și…