- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- O aeronava de tipul E-8C a decolat de la baza americana Kadena, din Japonia O aeronava americana de recunoaștere , E-8C, a fost vazuta pe cer de-a lungul Peninsulei Coreene, pe fondul tensiunilor dintre Seul și Phenian, potrivit agenției sud-coreene de presa, Yonhap și presei de la Tokyo. Potrivit…

- Pentru a doua oara in decurs de o saptamana, presei de la Sofia i-au fost trimise materiale compromițatoare la adresa premierului bulgar, Boiko Borisov. Dupa ce vinerea trecuta a aparut inregistrarea cu o vocea care seamana cu a lui Borisov, miercuri au fost date publicitații și fotografii din dormitorul…

- Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, a avertizat, luni, ca decizia de condamnare a fostului militar american Paul Whelan la 16 ani de inchisoare in Rusia risca sa afecteze relatiile bilaterale.Decizia ar putea afecta relatiile bilaterale, a declarat ambasadorul John Sullivan, citat…

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…

- Sursa foto: www.wikimedia.org Academia Bulgara de Stiinte a reactionat extrem de dur la adresa unei expozitii vernisate la 24 mai de Centrul de Informatii Culturale Ruse din Sofia, sustinand „perplexitatea” in fata „inlocuirii adevarului istoric si lingvistic”, a transmis postul national bulgar de radio,…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii declanșate in spitale. Incendiile ar fi...

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…