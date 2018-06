Stiri pe aceeasi tema

- Politico.eu sustine ca Liviu Dragnea, desi nu este prim-ministru, este liderul de facto al Romaniei, la fel ca Jaroslaw Kaczynski in Polonia si ca exista temeri la Bruxelles ca liderul PSD duce Romania in aceeasi directie „iliberala” a Poloniei si Ungariei, conform news.ro.Editia de Europa…

- Portalul european arata ca atat la Bruxelles, cat și la București e tot mai pregnanta teama ca Dragnea duce Romania pe drumul Poloniei și al Ungariei lui Viktor Orban. Schimbarile legislative facute de PSD ar putea așeza Romania pe un curs de coliziune cu Comisia Europeana, a declarat pentru Politico…

- Prevederile care permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila, precum si daca vehiculul nu a fost inscris pe numele propietarului de drept la 90 de zile de la achizitionarea lui intra in vigoare de astazi. De asemenea, statiile ITP vor fi obligate sa monteze…

- Bogdan Lungu, galateanul care a pierdut un pariu pe o naveta de bere cu Liviu Dragnea, a declarat, pentru Euronews, ca intentiona de mai multa vreme sa plece din Romania, dar a dorit sa discute si cu seful PSD pentru a vedea daca are vreun motiv sa se razgandeasca. La inceputul lunii mai, liderul PSD…

- Liviu Dragnea spune ca razboiul cu președintele Klaus Iohannis nu a plecat din tabara social-democraților. ”Noi nu am zis nimic, nu am criticat, nu am injurat”, s-a aparat Dragnea, care a spus ca premierul Viorica Dancila e dispusa sa se intalneasca oricand cu Iohannis.Șeful Camerei Deputaților…

- Oficialul mentionat a afirmat ca Mogherini a confirmat aceasta pozitie in timpul unei reuniuni desfasurate la Bruxelles cu reprezentanti ai Organizatiei de Cooperare Islamica si in prezenta ministrului palestinian de externe, Riyad Malki. Citeste si: Netanyahu a transmis Romaniei ca spera…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Președintele Asociației Europene a Evreilor, Rabinul Menachem Margolin, s-a declarat ingrijorat de afirmațiile lui Klaus Iohannis in care președintele face aluzie la "negocieri secrete cu evreii”.Șeful statului a declarat joi, la Bacau, ca “nu stie ce intelegeri secrete face Dragnea cu evreii”…