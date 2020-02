Politico: Următoarea criză a Europei: Comisia geopolitică In ultimii cațiva ani marile linii de fractura politica ale UE au provenit din provocari interne: Brexit, temerile legate de ieșirea Italiei din zona euro, problemele cu statul de drept din Europa Centrala și de Est. In 2020 pare probabil ca situația sa se schimbe. UE deschide un nou front extern, care ar putea exacerba clivajele interne - mai ales cel dintre Berlin și Paris - și ar putea pune concomitent in pericol relațiile blocului cu restul lumii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au iesit din nou in strada miercuri in Franta pentru a protesta impotriva controversatei reforme a sistemului de pensii propusa de guvernul presedintelui Emmanuel Macron, informeaza dpa. Demonstranti s-au adunat miercuri in capitala Paris, in orasul-port Marsilia din sudul tarii, precum…

- Romania poate sa fie mai mult decat este astazi, poate fi o forta a Europei, iar romanii trebuie sa se gandeasca la tara pe care doresc sa o aiba, sa o construiasca acum si sa o lase generatiilor viitoare, a spus presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, in mesajul pe care l-a transmis vineri de Ziua…

- Presedintii Comisiei Europene si Consiliului au semnat vineri acordul cu privire la Brexit aprobat de Regatul Unit pentru a permite ratificarea sa de catre Parlamentul European, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de France Presse. "Impreuna cu Charles Michel…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit joi cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeei, a anuntat presedintia Consiliului European, relateaza AFP.Citește și: Ministrul de Interne arunca in aer scena politica: oamenii politici care au picat pe STENOGRAMELE…

- Fotbalistul echipei Juventus Torino, Matthijs de Ligt, castigator al trofeului Kopa pentru cel mai bun tanar fotbalistFotbalistul echipei Juventus Torino, Matthijs de Ligt, a castigat a doua editie a Trofeului Kopa, decernat celui mai bun tanar jucator de publicatia France Football, anunța…

- Împreuna cu președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl H. Lambertz și Luca Jahier, președintele Consiliului Economic și Social European, edilul a avut intervenții în cadrul dezbaterii „The institutions of the EU and the contribution of cities and regions and their citizens…

- Festivalul internațional de film pentru publicul tanar KINOdiseea incepe vineri in Capitala si se va desfasura pana pe 13 noiembrie. Festivalul include cinci competitii de scurtmetraje, pentru diferite grupe de varsta. Filmele vor putea fi urmarite la Cinema Gloria, Cinema Eforie, Teatrul Apollo 111,…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat Europa sa pregateasca planuri de urgența pentru o criza economica, pe masura ce riscurile afecteaza perpsectiva regiunii, iar politicile monetare și-au epuizat arsenalul, informeaza Mediafax. ”Avand in vedere riscurile ridicate, planuri de urgența ar trebui sa…