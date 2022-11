Politico: UE se îndreaptă spre o nouă politică oficială privind relațiile pe termen lung cu Rusia – izolarea UE urmarește sa oficializeze o noua strategie in privința relațiilor cu Rusia: izolarea, scrie publicația Politico , dupa ce a consultat un proiect intern potrivit caruia oficialii europeni discuta noi principii pentru a inlocui documentul invechit care ghideaza politica blocului comunitar fața de Moscova. Conform acestui proiect, cel mai notabil principiu actualizat il reprezinta „izolarea Rusiei pe plan internațional, impunerea și punerea in aplicare a unor masuri restrictive impotriva Rusiei și impiedicarea eludarii acestora”. In unele privințe, modificarea este o simpla reflectare a realitații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

