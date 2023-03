Stiri pe aceeasi tema

Ies la iveala detalii interesante dupa intalnirea directorului CIA, William Burns de la Ankara cu omologul sau rus Serghei Narișkin.

Reprezentantii Administratiei Apele Romane afirma ca au fost facute verificari in urma cutremurelor din judetul Gorj, iar barajele din administrare functioneaza in parametri optrimi si in conditii de siguranta. Totodata, Lacul Morii din Bucuresti a avut "o comportare normala", arata acestia, potrivit…

Ancheta deschisa de Parchetul belgian in cazul scandalului ''bani in schimbul influentei'' din Parlamentul European (Qatargate) dezvaluie implicarea tot mai multor eurodeputati, indica un mandat de arestare international, transmite joi Politico.

Un militar sud-coreean a tras, din greseala, cu mitraliera, in apropierea frontierei cu Coreea de Nord si a obligat astfel armata sud-coreeana sa avertizeze Phenianul ca este vorba despre un tir involuntar, scrie duminica agentia sud-coreeana de presa Yonhap, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei tancuri germane Leopard, dar acestea necesita reparatii, a declarat joi titulara Ministerului spaniol al Apararii, Margarita Robles, transmite agentia DPA, conform Agerpres.

O analiza amanunțita realizata de publicația Politico a revizuirii planificate de catre UE a regulamentului sau farmaceutic.

Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, scrie Politico.