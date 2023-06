Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundatii, dupa ce un baraj important din Herson, in sudul Ucrainei, a fost grav avariat marti dimineata. Unele persoane care asteptau sa fie salvate in zonele afectate au fost nevoite sa isi petreaca noaptea pe acoperisuri sau in copaci de teama…

- Cel puțin 16 mii de persoane și-au pierdut casele dupa distrugerea barajului Nova Kakhovka. Datele au fost prezentate de Organizația Națiunilor Unite. Sub ape au ajuns, cel puțin, 80 de localitați, in timp ce aproximativ 40 de mii de oameni așteapta sa fie evacuați. Potrivit presei din Ucraina, pina…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Ruperea barajului ar putea fi "la o scara ca la Cernobil", afirma un oficial ucrainean, care considera ca afirmațiile rusești sunt "un nonsens", scrie Sky News.Un consilier al vicepremierului ucrainean a declarat ca consecințele ruperii barajului "ar putea fi de o amploare asemanatoare cu cea de…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Premierul Dorin Recean a condamnat in termeni duri distrugerea barajului de la Kahovka. „Rusia trebuie trasa la raspundere. Suntem alaturi de Ucraina și suntem gata sa oferim asistența necesara”, a scris acesta, pe Twitter.