Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a utilizat un avion pentru zboruri charter in 72 dintre cele 112 calatorii oficiale efectuate de la inceperea mandatului sau in 2019 pana in decembrie anul trecut, ceea ce inseamna o proportie de 64%, potrivit unui articol publicat miercuri de Politico.…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a utilizat un avion pentru zboruri charter in 72 dintre cele 112 calatorii oficiale efectuate de la inceperea mandatului sau in 2019 pana in decembrie anul trecut, ceea ce inseamna o proportie de 64%, potrivit unui articol publicat miercuri de Politico.

- Lucrul la stat, dupa cum bine știm, vine cu numeroase beneficii, pe langa sporurile și zilele libere pe care le primesc angajații. Este relevant sa amintim faptul ca unii funcționari publici primesc bani și pentru plata chiriilor, nu doar decontari pentru deplasarile interne și externe pe care aceștia…

- Bugetul cabinetului presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ar putea fi majorat cu 27,5% in 2024 comparativ cu cel pentru acest an, in mare parte pentru a putea acoperi cheltuielile pentru deplasarile externe implicate de eforturile diplomatice in contextul razboiului din Ucraina, relateaza…

- Intr-un apel telefonic, un comediant pro-Putin i-au cerut parerea lui fostului cancelar german Angela Merkel cu privire la acordul de la Minsk menit sa incheie conflictul din Donbas, dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko și solicitarile Poloniei de despagubiri de razboi pentru crimele Germaniei naziste,…

- POLITICO, publicatia careia presedinta Maia Sandu i-a acordat recent un interviu ce a starnit ecouri la Moscova, relateaza despre evolutiile politice de la Chisinau si anunta ca Moldova a numit un nou prim-ministru pro-european dupa ce guvernul a cazut „pe fondul presiunilor rusesti". Moldova a primit…

- Opt state membre ale Uniunii Europene (Austria, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Malta, Slovacia) cer, inaintea summitului UE de joi si vineri privind migratia, suplimentarea din fonduri UE a masurilor de protectie a frontierelor externe ale Uniunii, accelerarea returnarilor si noi acorduri…

- Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze peste o suta de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Politico."In primul rand, trebuie sa extradeze aproape 130 de teroriști…