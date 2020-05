Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat vineri ca Statele Unite „pune capat” relației cu Organizația Mondiala a Sanatații și ca incepe procedurile pentru retragerea unui statut comercial preferat de care se bucura Hong Kongul in relațiile cu Statele Unite.

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- China i-a reprosat marti presedintelui american Donald Trump ca "se sustrage de la obligatiile sale" fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa amenintari ale presedintelui american ca va ingheta pe termen nedefinit finantarea pentru aceasta agentie a ONU, transmite AFP. Acest…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- China a anunțat joi ca va aloca suplimentar 30 de milioane de dolari pentru Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), o decizie care vine la cateva zile dupa ce Statele Unite au anunțat suspendarea contribuțiilor la aceasta instituție a ONU, scrie AFP.„Acest lucru va servi in principal la prevenția și…

- FUMIGENE DE WEEKEND (135) FUMIGENE DE WEEKEND (135) Stam in casa, in ascultare fața de figuri dominatoare gen Arafat sau Tedros. Lipsește din peisajul virtual doar Andriukaitis, fostul comisar pe sanatate. Ca actualul, oricum, nu e pe nicaieri. Așa cum nu e UE. Ursula fiind, la randul ei, in ascultare…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Oficiali chinezi au încercat sa influențeze responsabili guvernamentali germani, cu speranța de a obține comentarii pozitive legate de gestionarea epidemiei de coronavirus de catre Beijing, scrie duminica ziarul german Die Welt, preluat de AFP.Înalți funcționari și angajați ai ministerelor…