Stiri pe aceeasi tema

- Poate o conferința despre natalitate la Budapesta sa ajute Europa sa evite colapsul demografic? Dreapta populista cu siguranța așa spera. In aceasta saptamana, guvernul condus de Viktor Orban gazduiește cel de-al 5-lea Summit Demografic de la Budapesta.

- O teorie a conspirației se raspandește in Europa. Nu are nicio legatura cu șoparlele antropomorfe, cu francmasonii sau cu COVID și exista toate șansele sa nu fi auzit niciodata de ea. Dar dați-i timp. Veți auzi de ea, scrie Politico.

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut cu 60,6%, continuand un avans sustinut de subventii in mai multe tari din Uniunea Europeana. Vehiculele complet electrice au reprezentat 13,6% din toate vanzarile de masini noi, in crestere fata de sub 10% in iulie 2022. Hibrizii plug-in, care au atat un motor…

- O scadere suplimentara a cererii de gaze naturale din Europa este prognozata pentru anul acesta de catre Institutul de Energie din Oxford, chiar daca prețurile combustibililor scad in continuare, scrie energypress.gr.Intr-o analiza recenta, el estimeaza ca cererea va scadea cu 6% in acest an, intr-un…

- Joi, Pentagonul a anunțat ca Departamentul de Stat al SUA a dat aprobarea pentru vanzarea catre Romania a 16 vehicule amfibii de asalt și echipamentele aferente, in valoare estimata de 120,5 milioane de dolari. Nu s-a desemnat inca un contractant principal pentru aceasta potențiala tranzacție, și nu…

- Ryanair a adoptat luni un ton prudent cu privire la cererea de calatorii pentru restul anului si si-a redus prognoza de crestere a numarului pasagerilor, din cauza intarzierilor livrarilor de avioane ale Boeing, dupa ce profitul sau trimestrial a depasit nivelurile pre-pandemie, transmite CNBC.Ryanair,…

- Cererea de electricitate in Europa urmeaza sa scada in 2023 pana la cel mai redus nivel din ultimele doua decenii, in contextul in care opririle capacitatilor de productie industriale par sa dobandeasca un caracter permanent, a apreciat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg.Industria…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters.