Politico: Liderii UE iubesc "Fake News" atunci când le convine Pentru un politician atacat din toate parțile, Josep Borrell a fost imaginea calmului luna trecuta când a privit înspre camere la un eveniment virtual global dornic sa auda explicațiile acestuia pentru fiascoul vizitei în Rusia, scrie Politico.



Însa Borrell, recent întors din vizita de la Moscova amplu criticata ca fiind o umilința, știa ca de data aceasta are puține motive de îngrijorare din partea interogatorilor sai.



Deși diplomatul veteran spaniol vorbea în cadrul unui eveniment numit &"Prima Pagina&", apariția sa ar fi mai fidel caracterizata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

