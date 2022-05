Cu prilejul concursului Eurovision din acest an europenii și-au manifestat iar solidaritatea cu Ucraina și au profitat de aceasta ocazie ca sa-l sfideze pe Vladimir Putin, scrie Politico. Insa in ciuda victoriei entuziasmante a Ucrainei la acest concurs muzical, cele mai puternice capitale europene au inceput sa interpreteze partituri diferite fața de blocul comunitar și SUA, in ceea ce privește Ucraina. Printre acestea se numara Parisul, Berlinul și Roma.